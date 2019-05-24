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Клопп рассказал, сыграет ли в финале Лиги чемпионов один из лидеров "Ливерпуля"

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Клопп рассказал, сыграет ли в финале Лиги чемпионов один из лидеров &quot;Ливерпуля&quot;
Фирмино пропустил оба полуфинала Лиги чемпионов из-за травму.Фото: Paul Childs / Reuters

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как проходит восстановление от травмы у нападающего Роберто Фирмино.

"Фирмино выглядит просто отлично и сейчас тренируется с командой. Он отсутствовал не так долго, но, конечно же, мы ведем себя осторожно и хотим убедиться, что ничего не случится.

У нас еще есть несколько дней, и мы хотим провести их с пользой. Именно поэтому он все время работает по-разному. Он делает первые шаги к возвращению. Сегодня он принял участие в 70% сегодняшней тренировки. Возможно, завтра он проведет полное занятие. Надеюсь, все будет хорошо ", - цитирует Клоппа пресс-служба" Ливерпуля ".

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Напомним, в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" встретится с "Тоттенхэмом". Матч состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде, начало игры в 22:00.

https://football24.ua
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