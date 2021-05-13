Клопп похвалил Гвардиолу накануне игры против "Манчестер Юнайтед"

Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Фото: Reuters

13 мая состоится перенесенный матч чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".

Северо-западное дерби должно было состояться еще 2 мая. Однако в дело вмешались фанаты. Группа болельщиков "МЮ" пробралась на стадион за несколько часов до стартового свистка и потребовала отставки руководства клуба. В результате встречу перенесли.

За три тура до окончания чемпионата Англии соперники находятся в совершенно разных положениях. Если "МЮ" более чем комфортно себя чувствует на втором месте турнирной таблицы и уже гарантировал финиш в топ-4, то мерсисайдцы только шестые. Если "красные" не смогут обыграть "манкунианцев", то попрощаются с мечтой о Лиге чемпионов в следующем сезоне. Расстояние от четвертого места составляет семь очков.

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Перед матчем наставник "Ливерпуля" похвалил тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу и отдал должное наставнику "МЮ" Уле Гуннару Сульшеру.

"Я вчера позвонил и поздравил Гвардиолу с чемпионством, а сегодня написал Илкаю Ґюндогану (вместе работали в "Боруссии". - Gazeta.ua). То, чего они достигли, является исключительным. Когда сочетаете финансовые ресурсы и футбольные знания, есть хороший шанс создать что-то особенное. В них блестящий состав и лучший тренер в мире. Играть против них всегда интересно, это серьезный вызов.

Этот сезон был действительно сложным, мы сами потеряли несколько важных очков. Нам нужно надеяться на других, но это то, что нам остается, хотя мы бы не хотели находиться в подобной ситуации.

Перед прошлого попыткой сыграть против "МЮ" мы не подвергались опасности, и я понятия не имею, что произойдет перед игрой, сейчас меня это не волнует. Мы доверяем власти. Но играть три раза за пять дней - преступление, это не вина Сульшера и игроков "Юнайтед". Не удивлен, что он сделал 10 замен в составе в игре с "Лестером", - заявил Клопп на пресс-конференции перед игрой с "МЮ" на официальном YouTube-канале "Ливерпуля".

Встреча первого круга между "Ливерпулем" и "МЮ" состоялась в середине января и завершилась без голов. Чемпионом Англии досрочно стал "Манчестер Сити". "МЮ", "Лестер" и "Челси" находятся в зоне Лиги чемпионов. До завершения чемпионата осталось провести еще два тура.