Клопп победил Моуринью в чемпионате Англии

Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Фото: Reuters

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в выездном поединке победил "Тоттенхэм" - 3:1.

На старте поединка подопечные Жозе Моуринью вышли вперед, но забитый мяч Сон Хим Мина отменили после просмотра VAR. "Ливерпуль" ответил голом в компенсированное к 1-му тайму время. Фирмино замкнул передачу Садио Мане.

В начале 2-го тайма команды обменялись забитыми мячами. В середине 2-й половины игры Сане установил окончательный счет в матче.

Команда Юргена Клоппа прервала серию из 5 матчей подряд без побед в АПЛ и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. "Тоттенхэм" с 33 очками идет на 6-й позиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тухель дебютировал в "Челси" нулевой ничьей

31 января "Ливерпуль" сыграет против "Вест Хэма", а "Тоттенхэм" будет принимать "Брайтон".