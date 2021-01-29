Клопп победил Моуринью в чемпионате Англии

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в выездном поединке победил "Тоттенхэм" - 3:1.
На старте поединка подопечные Жозе Моуринью вышли вперед, но забитый мяч Сон Хим Мина отменили после просмотра VAR. "Ливерпуль" ответил голом в компенсированное к 1-му тайму время. Фирмино замкнул передачу Садио Мане.
В начале 2-го тайма команды обменялись забитыми мячами. В середине 2-й половины игры Сане установил окончательный счет в матче.
Команда Юргена Клоппа прервала серию из 5 матчей подряд без побед в АПЛ и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. "Тоттенхэм" с 33 очками идет на 6-й позиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тухель дебютировал в "Челси" нулевой ничьей
31 января "Ливерпуль" сыграет против "Вест Хэма", а "Тоттенхэм" будет принимать "Брайтон".
Комментарии