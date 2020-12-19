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суббота, 19 декабря 2020 17:12

Клопп одержал рекордную победу в должности тренера "Ливерпуля"

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Клопп одержал рекордную победу в должности тренера &quot;Ливерпуля&quot;
Салах и Мане снова забивали. Фото: The Guardian

В стартовом матче 14-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде разгромил лондонский "Кристал Пэлас" со счётом 7:0.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп одержал 127 победу в Английской Премьер-Лиге в качестве наставника красных и таким образом опередил Рафаэля Бенитеса, работавшего на посту рулевого "Ливерпуля" с 2004 по 2010 год.

Для достижения этого результата немецкому специалисту понадобилось всего 196 матчей, в то время как Бенитес одержал 126 побед в 228 встречах АПЛ.

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"Ливерпуль" набрал 31 очко и продолжит занимать первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

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