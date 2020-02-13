Клопп может покинуть "Ливерпуль" ради возвращения в Бундеслигу

Юрген Клопп смог сделать из "Ливерпуля" одну из лучших команд мира. Фото: рейтер.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" в любой момент ради возвращения в чемпионат Германии.

В контракте 52-летнего специалиста предусмотрен специальный пункт, согласно которому немец может вернуться в Бундеслигу, если сам того захочет, сообщает "The Independent"

Нынешний контракт немецкого тренера с "Ливерпулем" действует до лета 2024 года.

В Бундеслиге Клопп работал с 2001 по 2008 годы тренировал "Майнц", а затем с дортмундскую "Боруссию".

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Юрген Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. В прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, а в текущем сезоне уверенно лидирует в АПЛ опережая "Манчестер Сити" на 22 очков.