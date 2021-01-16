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суббота, 16 января 2021 21:00

"Клопп должен угадать со стартовым составом "Ливерпуля"

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&quot;Клопп должен угадать со стартовым составом &quot;Ливерпуля&quot;
Юрген Клопп привел к чемпионству в Англии "Ливерпуль" впервые за 30 лет. Фото: Reuters

В 18-м туре чемпионата Англии лидеры турнирной таблицы "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют в очном матче. Манкунианцы опережают своего преследователя на 3 очка.

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич специально для Gazeta.ua рассказал, чего ждать от этого поединка.

"Мне хочется увидеть какую-то искорку от "Ливерпуля". В последнее время им не хватало свежести на футбольном поле. Когда они играют против больших клубов в команды Юргена Клоппа появляется азарт. Этого не хватает в матчах против маленьких команд.

Лидерство "Манчестер Юнайтед" не станет дополнительной мотивации для "Ливерпуля". История противостояния между этими командами давняя и принципиальная. Города находятся рядом, поэтому значение дерби тоже будет актуально.

За последние 3-4 года я не встретил ни одной игры "Ливерпуля", где игра была через не могу. Команда или играет, или у нее ничего не получается. Волевой стиль больше присущ "Манчестер Юнайтед". Шанс "МЮ" поймать соперника на расслабленности. Это бывает в начале матча, когда они еще не включились, или команда теряет концентрацию по ходу игры. В Уле Гуннара Сульшера есть игроки, которые способны отдать и убежать. Свой гол они забить смогут.

Шанс "МЮ" поймать соперника на расслабленности. Это бывает в начале матча, когда они еще не включились, или команда теряет концентрацию по ходу игры

"Красным" нужно разбежаться. Команде Клоппа стоит сыграть более структурировано и эффективно. Все академические действия читаются соперником. Не хватает взрываемости.

Клопп должен угадать со стартовым составом" Ливерпуля". Как "Динамо" во времена Валерия Лобановского, когда Валентин Белькевич выходил сразу, или на замену, когда соперник уже устал. В "Ливерпуле" похожую роль играет Тиаго Алькарнаты. Испанец яркий, быстрый. Но он пока не вписывается в игру команды. Его передачи быстрее, чем команда бежит. он тормозить себя, или ускорять команду, но пока партнеры не были готовы к этому. Сейчас есть как шанс, что "Ливерпуль" должен побежать. От того, угадает Клопп с составом будет многое зависеть.

Поставлю на счет 2:1 в пользу "Ливерпуля".

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Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" состоится 17-го января. Начало игры - в 18. 30.

Автор: Сергей Тищенко
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