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пятница, 14 августа 2020 11:09

Кличко вызвал на бой Маскаева

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12 августа 2016 года уроженец Казазстана, а в то время гражданин США, Олег Маскаев в Лас-Вегасе, США, победил американца Хасима Рахмана и стал новым обладателем титула WBC в супертяжелом весе. За два дня, 14 августа, он получил вызов провести объединительный бой с чемпионом IBF, украинцем Владимиром Кличко.

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- Я сделал менеджерам Маскаева соответствующее предложение и теперь жду ответа, - заявил менеджер Кличко Шелли Финкель. - Но они должны принять решение очень быстро. Маскаеву и его команде нужно понять, что лучших условий, чем те, что можем предложить мы, ему никто не предложит.

За десять дней менеджер Маскаева Фред Кэш сообщил, что Маскаев очень устал после 12-раундового боя с Рахманом, и следующий месяц посвятит отдыху и восстановлению.

Маскаев выйдет на бой против Кличко, только если будет готов на все 100 процентов

- Маскаев выйдет на бой против Кличко, только если будет готов на все 100 процентов, - добавил менеджер.

Реакции команды Кличко долго ждать не пришлось. Уже 26 августа было объявлено, что первую защиту титула украинец проведет против американца Келвина Брока 11 ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Владимир Кличко победил Келвина Брока техническим нокаутом в 7 раунде. А Олег Маскаев свой следующий бой провел 10 декабря 2016 в Москве - победил угандийца Питера Охелло по решению судей. После этих боев сообщалось об интенсивных переговорах между командами Кличко и Маскаева о проведении объединительного боя, но они оказались безрезультатными.

Автор: Василий Танкевич
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Дата
14
августа

Кличко вызвал на бой Маскаева

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