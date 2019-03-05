Кличко предложили миллиард гривен за возвращение в ринг

Владимиру Кличко, на переднем плане, предложили огромные деньги за возобновление карьеры. Фото: Обозреватель

Стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко гарантированный контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение в ринг.

Чтобы заработать эти деньги, украинец должен провести три поединка. Первый бой планируется организовать в Германии против соперника, который входит в топ-10 мирового рейтинга. Второй и третий – в Лондоне на стадионе "Уэмбли" с британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, информирует Sport Arena.

Один из пунктов контракта гласит, что обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече. В случае получения положительного ответа от Кличко, DAZN решит с ESPN, с которым недавно подписал соглашение Тайсон Фьюри, вопрос о трансляции их возможного реванша. Не исключено, что платформа и телеканал будут транслировать бой одновременно.

Кроме гарантированного контракта, Владимиру также будет полагаться процент отчислений с доходов за телеправа во втором и третьем поединке, которые планируется транслировать в формате pay-per-view (плати и смотри).

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Согласно предложению от DAZN, все три боя могут состояться в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. В случае трех побед подряд Владимиру будет предложено стать амбассадором компании.

Владельцем DAZN является уроженец Украины Лен Блаватник. Лен (Леонид) родился в Одессе в 1957 году, а в 1978-м вместе с семьей эмигрировал из СССР в США.