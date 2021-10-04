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вторник, 05 октября 2021 10:05

Кличко побил россиянина на глазах его поклонников

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Кличко побил россиянина на глазах его поклонников
Кличко одолел Поветкина в Москве. Фото: sports.ru

В этот день восемь лет назад украинский боксер Владимир Кличко одолел российского боксера Александра Поветкина, оставив за собой звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Этот поединок называли главным боем тяжеловесов в современном боксе.

Все происходило в российской Москве в спорткомплексе "Олимпийский". Трибуны были заполнены. Гимн Украины исполнила певица Джамала, а в России - Иосиф Кобзон.

Поединок начался с обоюдных выпадов и ударов боксеров. Уже во втором раунде Кличко перехватил инициативу и сумел отправить соперника в нокдаун, но впоследствии Поветкин выровнял ход боя. До седьмого раунда украинец вернул абсолютное преимущество и с помощью ряда мощных ударов еще трижды отправил россиянина в нокдаун. Поветкин едва держался на ногах. В последнем, 12 раунде упал на пол, но нокаута не было.

В итоге судьи отдали победу Кличко. Он поблагодарил зрителей за поддержку, а Поветкин признал, что соперник был сильнее. За поединок первый получил $17 млн, второй - около $6 млн.

Встречу между этими боксерами в последние годы пытались организовать несколько раз, но договориться не удавалось. Эксперты указывали на значительное преимущество Кличко, в частности рост, вес, размах рук и процент нокаутов в предыдущих боях.

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С 2005 года Поветкин провел 26 боев на профессиональном ринге, все они были победными, 18 закончились нокаутом. Достижения Кличко поражают больше: 63 поединка, 60 побед, из которых 52 нокаутом, и три поражения.

Однако украинец не кичился преимуществами. Напротив перед боем указал, что не ожидает легкого поединка.

3 августа 2017-го Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры. Поветкин продолжил заниматься боксом в 2021-м. Оставил после неудачного боя с британцем Даллианом Уайтом.

Экс-чемпионы мира Владимир Кличко (64-5, 53 КО) и Виталий Кличко (45-2, 41 КО) рассказали о предложениях по изменению гражданства, которые они получали.

Первое предложение поступило Виталию после того, как стал чемпионом мира по кикбоксингу 1992 года. Приехал канадский промоутер и сделал предложение поехать в Канаду. Отказался, потому что пришлось бы бросить семью и учебу. Затем предложения посыпались после Олимпийских игр. Но всем отказал.

Не соглашался изменить гражданство и Владимир. Говорил: "Если я откажусь от украинского гражданства, как это отразится на моей стране и на украинцах? Как они это воспримут? Я не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю".

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Дата
05
октября

Кличко побил россиянина на глазах его поклонников

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