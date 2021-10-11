Кличко одновременно завладели чемпионскими титулами

11 октября 2008 года на O2 World Arena в Берлине, Германия, украинский боксер-супертяжеловес, почетный чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко успешно вернулся в бокс после почти четырехлетнего перерыва. 37-летний украинец одержал безоговорочную победу над младшим на 9 лет нигерийцем Сэмюэлем Питером и отобрал у него полноценный титул Всемирного боксерского совета. Соперник отказался продолжать бой после восьми раундов безжалостного избиения.

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В декабре 2004 года Кличко-старший впервые защитил титул WBC - в Лас-Вегасе, США, победил техническим нокаутом в 8 раунде британца Дэнни Уильямса. Но после ряда травм вынужден был отказаться от продолжения карьеры. Руководство WBC присвоило украинцу статус почетного чемпиона и он в любое время мог вправе сразу выйти на чемпионский бой против действующего обладателя титула. Этим и воспользовался.

Перед началом поединка Питер - Кличко выдающиеся звезды мирового бокса Джордж Форман, Джо Фрезер, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис и Майк Тайсон на большом экране пожелали Кличко удачи. И он их не подвел.

Бой Виталия против Сэмюэля Питера, который в 2005 году сильно потрепал Владимира Кличко - украинец победил по очкам, трижды побывав в нокдауне - вышел односторонним. С первого раунда Кличко завладел инициативой, уверенно выигрывал раунд за раундом, с четвертого его преимущество стало тотальным, а после восьмого Питер решил поберечь здоровье.

- После боя я подошел к брату и сказал: "Ну ты даешь! Не ожидал от тебя такого. Я тобой просто горжусь!" - делился эмоциями Владимир Кличко. - Это не Питер сплоховал, а Виталий был блестяще подготовлен. Вот представьте: чемпион мира, на девять лет моложе своего соперника, и не смог за все восемь раундов нанести ни одного удара. Без комментариев!

Ну ты даешь! Не ожидал от тебя такого. Я тобой просто горжусь!

По итогам поединка состоялось уникальное событие в мире бокса - впервые одновременно родные братья-супертяжеловесы завладели титулами чемпиона мира по основным версиям. Владимир к тому времени был чемпионом по версиям WBO и IBF, а Виталий вернул в семью пояс WBC.

2 июля 2011 года Владимир Кличко в Гамбурге, Германия, отобрал у британца Дэвида Хэя пояс WBA и установил еще одно выдающееся достижение - впервые родные братья одновременно стали обладателями всех основных чемпионских титулов в супертяжелом весе.