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суббота, 27 июля 2019 11:03

Класс "Шахтера" выше чем в "Динамо" - Яворский

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Класс &quot;Шахтера&quot; выше чем в &quot;Динамо&quot; - Яворский
Капитан "Динамо" Виктор Цыганков пропустит матч через травму

Бывший тренер тернопольской "Нивы" Игорь Яворский видит "Шахтер" фаворитом в матче с "Динамо" за Суперкубок.

"Это будет только начало сезона и командам не стоит выкладывать все козыри сразу, - говорит Игорь Петрович. Особенно это касается" Шахтера ". Лига чемпионов еще далеко, пик формы тоже. Другое дело -" Динамо ". Киевлянам за неделю надо будет показать себя во всей красе против "Брюгге". Поэтому динамовцы должны быть быстрыми, но и осторожнее. Потому что никто не захочет получить травму накануне такого ответственного поединка.

Однако, по моему мнению, именно "Шахтер" будет фаворитом встречи. И не потому, что "Динамо" проиграло спарринг "Колоса". Это была другая встреча и другая мотивация. Причина проста - класс игроков "Шахтера" выше чем в "Динамо". Особенно в полузащите и линии атаки. Этот фактор будет определяющим".

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"Шахтер" и "Динамо" определят победителя матча за Суперкубок завтра, 28 июля. В прошлом году киевляне минимально победили 1:0, но проиграли чемпионат и Кубок Украины.

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