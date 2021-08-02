Китайский стрелок установил новый рекорд Олимпиады

Китайский спортсмен Чжан Чанхуан стал новым рекордсменом Олимпийских игр.

Чанхуа завоевал "золото" Игр в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м.

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"Серебро" в активе россиянина Сергея Каменского, а "бронзу" получил серб Миленко Себич.

Китаец показал результат 466,0, установив новые олимпийский и мировой рекорды. Предыдущий мировой рекорд был 458,8, олимпийский - 465,3.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.

Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В активе сборной Украины одна серебряная и четыре бронзовые награды.