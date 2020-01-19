Кике Сетьен проиграл в финале Кубка кубков киевскому "Динамо"

Новым тренером "Барселоны" стал Кике Сетьен.

Как игрок будущий коуч "Барселоны" начинал в пляжном футболе. Во взрослом футболе дебютировал в 1977 году за команду "Расинг", в которой провел восемь сезонов, сыграв в 110 матчах чемпионата.

После этого в 1985 году перешел в "Атлетико". Вышел в финале Кубка кубков-86 против киевского "Динамо" на 60 минуте при счете 1:0. Уже при нем "Атлетико" пропустил еще дважды. Провел в мадридском клубе следующие два сезона своей игровой карьеры. Большую часть времени, проведенного в составе "Атлетико", был основным игроком команды. В этом же клубе выиграл Суперкубок Испании 1984/1985.

Впоследствии сыграл за "Логроньес" и "Леванте", а в 1992 году вернулся в "Расинг". Провел в составе команды четыре сезона. Играя в "Расинг", в основном выходил на поле в стартовом составе. В команде заслужил прозвище Эль-Маэстро.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе "Леванте", в котором выступал на протяжении 1996 года.

Сыграл три матча за сборную Испании. Дебютировал 20 ноября 1985 года в товарищеском матче против Австрии. В составе сборной был участником чемпионата мира 1986 года в Мексике, но на поле так и не вышел.

В том матче он просто бегал за мячом 90 минут и остался дико впечатлен

Тренерскую карьеру начал в 2001 году, когда возглавил родной "Расинг". Там он проработал всего один год.

После этого были "Полидепортиво", сборная Экваториальной Гвинеи, которую тренировал три месяца, "Логроньес" и "Луго". С 2015 по 2017 год возглавлял тренерский штаб команды "Лас-Пальмас".

26 мая 2017 года возглавил "Реал Бетис". В первом же сезоне занял с командой 6 место, квалифицировавшись в групповой этап Лиги Европы. В сезоне 2018/2019 команда из Севильи финишировала на 10-м месте, провалив концовку чемпионата. В период с марта по май "Бетис" одержал три победы, трижды сыграл вничью и потерпел восемь поражений. При этом команда вышла в плей-офф Лиги Европы и дошла до полуфинала Кубка Короля. Однако контракт с Сетьеном был расторгнут.

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Осенью 2017-го сетьеновский "Бетис" обыграл в Ла Лиге "Реал" – 1:0. В сентябре 2018-го – установил рекорд Ла Лиги по владению (82,5% против "Леганеса"). В ноябре 2018-го "Бетис" выиграл на "Камп Ноу" у "Барселоны" Вальверде – 4:3. А в мае 2019-го еще раз победил "Реал" – 2:1.

У Сетьена четкая философия: короткие пасы – путь к победе. Он как-то рассказывал, что был рад, когда фанаты перестали негативно реагировать на розыгрыш мяча от вратаря в короткий пас. "Так можно контролировать матчи. Переводить их на половину поля соперника, даже если для того, чтобы туда добраться, команда сделает много передач назад. Отдавая такие пасы, мы находимся в постоянном поиске свободного игрока, который даст нам преимущество при продвижении мяча вперед".

Его тренерскую философию определила игра за "Расинг" против "Барселоны" Кройффа. В том матче он просто бегал за мячом 90 минут и остался дико впечатлен. "Позже я сказал себе: "Это прекрасно! Я хочу быть частью такой команды и еще сильнее хочу понять, как они это делают". Как команда может всегда владеть мячом, вынуждая соперника бегать за ним весь матч?"

Он сыграл против Крамника, Каспарова и Карпова

Сетьен – фанат шахмат. Он сыграл против Крамника, Каспарова и Карпова. Еще он давал целое интервью, в котором сравнивал шахматы и футбол. "Сходств хватает: чем лучше ты контролируешь центр доски или поля, тем больше шансов победить. Игра в шахматы научила меня анализировать и понимать футбол так, как я не умел прежде. Важно предугадывать, что произойдет через какое-то время, а не концентрироваться на ситуации на доске в данный момент".

Сетьен наверняка будет счастлив поработать с Месси. После мартовского матча, в котором Лео забил "Бетису" два со штрафных, а болельщики "Бетиса" устроили аргентинцу овацию, Сетьен назвал его драгоценностью. "Мне очень понравилась реакция наших болельщиков. Они оценили великого футболиста, от которого мы в этот раз пострадали. Но обычно мы наслаждаемся его игрой. Я не видел такого футболиста, как Месси, за всю историю. Он играет так уже десять лет. Не знаю, был ли Пеле столь стабилен", – сказал тренер.

Из "Бетиса" Сетьена уволили за провал во втором круге прошлого сезона Ла Лиги. Решение, скорее всего, приняли в период с марта по май, когда команда одержала 3 победы, сделала 3 ничьих и потерпела 8 поражений. Сезон клуб закончил победой над "Реалом", но, похоже, уже было поздно. В позапрошлом сезоне команда была шестой в Ла Лиге, в прошлом – дошла до плей-офф Лиги Европы и полуфинала Кубка Короля.