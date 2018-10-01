Киевский "Арсенал" возглавил известный специалист

Грозный вернулся к тренерской работе после летнего перерыва

Киевский "Арсенал" официально назначил нового главного тренера. Наставником "канониров" стал 62-летний Вячеслав Грозный.

Украинский специалист сменил на этом посту Раванелли, который подал в отставку после поражения от Олимпика (1: 3) в 9 туре УПЛ.

После 10 туров "канониры" находятся на последней строчке в турнирной таблице УПЛ и имеют 4 очка. В зону плей-офф дистанция 5 пунктов.

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Вячеслав Грозный уже возглавлял "Арсенал" в 2001-2004 и 2010 годах. Последним местом работы специалиста было тблиське "Динамо".