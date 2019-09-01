Кэмпбелла отвезли в госпиталь после боя с Ломаченком

Перед боем британец говорил, что он в лучшей форме

Бывший претендент на титул чемпиона мира WBC Люк Кэмпбелл (20-3, 16 КО) после поражения от украинца Василия Ломаченка (14-1, 10 КО) отправился в госпиталь и не присутствовал на пресс-конференции.

Об этом сообщает "Трибуна".

"С Люком все в порядке. Он отправился в госпиталь после боя, это меры предосторожности", – сказал его промоутер Эдди Хирн.

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Кэмпбелл продержался против Ломаченко все 12 раундов и проиграл решением судей.