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суббота, 11 мая 2019 13:45

Кэмпбелл уважает Ломаченко, но не боится – промоутер

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Кэмпбелл уважает Ломаченко, но не боится – промоутер
Люк Кэмпбелл готовился к другим боям

Промоутер и бывший чемпион мира Барри Макгиган считает, что Люк Кэмпбелл (20-2, 16 KO) способен победить чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) в бою за вакантный титул WBC – пишет "Трибуна"

"Я был удивлен этому решению. Думал, что WBC обяжет его сначала сразиться с Девином Хейни или Зауром Абдуллаевым. Это то, к чему готовились. Но я могу сказать, что он был взволнован таким развитием событий. Это сложно.

Люк чувствует себя намного комфортнее на средних и коротких дистанциях, ему нужно будет противостоять ужасающе разностороннему бойцу. Кэмпбелл будет аутсайдером. Он понимает это, но не смущается. Дайте ему шанс. Британец уважает Ломаченко, но не боится", – сказал Макгиган.

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Поединок может пройти в августе в Лондоне или Халле.

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