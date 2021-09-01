Казахстан – Украина (Live)

руслан Малиновский не смог забить в Киеве. Фото: УАФ

Сборная Украины возвращается к официальным матчам после двухмесячного перерыва. Меньше часа осталось до начала матча с Казахстаном. Последний раз мы видели нашу команду в июле, во время четвертьфинального матча Евро-2020 с командой Англии.

И вот теперь матч отбора к Кубку мира-2022 на выезде с Казахстаном. Ситуация осложняется отставкой тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко и многочисленными травмами наших сборников.

Сегодня дебютирует на самой тренерской должности бывший тренер молодежки Александр Петраков, который в 2019 году привел наших 20-летних футболистов к титулу чемпионов мира на первенстве в Польше.

Турнирная ситуация у нашей команды не самая лучшая. Три матча - три зачетных балла. Команда просто не имеет права на ошибку. Если мечтаем попасть на Кубок мира в Катар, непременно должны побеждать сегодня. Поражение или ничья ставят крест на наших надеждах попасть на второй за всю историю сборной Украины Кубок мира.

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Тренеры уже назвали стартовые составы. В нашей команде – неожиданность. Руслан Малиновский и набравший неплохую форму Виктор Цыганков – в запасе.

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Соболь, Зинченко, Сидорчук, Ярмоленко (К), Буяльский, Яремчук.

Запасные: Бойко, Ризнык, Сирота, Кривцов, Качараба, Малиновский, Шапаренко, Корниенко, Макаренко, Цыганков, Тымчик, Сикан.

Казахстан: Покатилов, Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин, Тагыберген, Куат, Васильев, Нургалиев, Шушеначев.

Запасные: Шацкий, Сейсен, Алип, Ерланов, Тайкенов, Жарынбетов, Вороговский, Оразов, Аймбетов, Тапалов, Зайнутдинов, Жуков.