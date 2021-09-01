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среда, 01 сентября 2021 16:03

Казахстан – Украина – 0:1 (Перерыв)

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Казахстан – Украина – 0:1 (Перерыв)
руслан Малиновский не смог забить в Киеве. Фото: УАФ

Сборная Украины возвращается к официальным матчам после двухмесячного перерыва. Меньше часа осталось до начала матча с Казахстаном. Последний раз мы видели нашу команду в июле, во время четвертьфинального матча Евро-2020 с командой Англии.

И вот теперь матч отбора к Кубку мира-2022 на выезде с Казахстаном. Ситуация осложняется отставкой тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко и многочисленными травмами наших сборников.

Сегодня дебютирует на самой тренерской должности бывший тренер молодежки Александр Петраков, который в 2019 году привел наших 20-летних футболистов к титулу чемпионов мира на первенстве в Польше.

Турнирная ситуация у нашей команды не самая лучшая. Три матча - три зачетных балла. Команда просто не имеет права на ошибку. Если мечтаем попасть на Кубок мира в Катар, непременно должны побеждать сегодня. Поражение или ничья ставят крест на наших надеждах попасть на второй за всю историю сборной Украины Кубок мира.

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Тренеры уже назвали стартовые составы. В нашей команде – неожиданность. Руслан Малиновский и набравший неплохую форму Виктор Цыганков – в запасе.

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Соболь, Зинченко, Сидорчук, Ярмоленко (к), Буяльский, Яремчук.

Запасные: Бойко, Ризнык, Сирота, Кривцов, Качараба, Малиновский, Шапаренко, Корниенко, Макаренко, Цыганков, Тымчик, Сикан.

Казахстан: Покатилов, Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин, Тагыберген, Куат, Васильев, Нургалиев, Шушеначев.

Запасные: Шацкий, Сейсен, Алип, Ерланов, Тайкенов, Жарынбетов, Вороговский, Оразов, Аймбетов, Тапалов, Зайнутдинов, Жуков.

Команды выходят на поле.

Сегодня Андрей Ярмоленко играет 100 матч за сборную, а Андрей Пятов - 98-ой.

Игра началась!

2 мин. ГОЛ!!! Яремчук дальним ударом парашютом попадает в дальнюю девятку. 1:0 Мы впереди!

Дали принять Роману, обработать, а удар из-за пределов штрафной удался на славу!

6 мин. Пока наши уверенно владеют мячом.

8 мин. Затяжную атаку правым флангом провели украинцы, но хозяевам удалось отбиться!

11 хв.Сидорчук бил из-за пределов штрафной, но хозяева выбили мяч на угловой. И сразу Миколенко бил после розыгрыша, но не попал.

13 мин. 77% владеют мячом гости. Хозяева в основном отбиваются.

15 мин. Хозяева попытались огрызнуться, но не довели мяч до штрафной.

17 мин. Ого! Штанга! Соболь после прохода Миколенко бил с рикошетом и лишь штанга спасла хозяев от второго гола. Ярмоленко попытался добить, но защитники его опередили.

22 мин. Украина академически разыгрывает мяч в центре поля.

24 мин. Опасно подавал Куат, а Быстров не отреагировал. неприятная атака хозяев.

26 мин. Дважды в штангу и перекладину пробивают наши. Ярмоленко и Сидорчук никак не могут забить! Вот это атака была!

28 мин. Казахи не сдаются и ждут своего шанса. Верят, что им удастся повторить сценарий киевской игры.

31 мин. 2 минуты владели мячом наши соперники. Это рекорд сегодня.

30 мин. 2 минуты владели мячом наши соперники. Это рекорд сегодня.

34 мин. Стали больше с мячом встречаться хозяева. Оправились от стартового шока.

38 мин. Потушили напор казахов наши длинным владением мячом. До остроты, правда, не дошло.

41 мин. Перспективный штрафной заработали наши, но удар Буяльского попал в одинокого защитника.

43 мин. Валиуллин как нож сквозь масло прошел по правому флангу нашей защиты, но прострелил чтобы куда. И слава Богу!

45 мин. Первый тайм закончился. Ничего не добавил арбитр!

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