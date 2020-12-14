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понедельник, 14 декабря 2020 18:38

Казахстан сменил главного тренера накануне матча с Украиной

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Казахстан сменил главного тренера накануне матча с Украиной
Байсуфинов уже тренировал сборную Казахстана. Фото сайт kff.kz

Соперник сборной Украины сменил тренера. Национальную сборную Казахстана возглавил Талгат Байсуфинов, сообщает сайт Казахстанской федерации футбола.

"Талгат Маруанович ранее возглавлял нашу команду и участвовал с ней в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года", – говорится в сообщении.

В разное время Талгат Байсуфинов работал в футбольных клубах "Есиль-Богатырь", "Аксу", "Иртыш" и "Акжайык".

Следующей весной национальная сборная Казахстана стартует в квалификации Кубка мира по футболу 2022 года. На групповом этапе ее соперниками кроме Украины будут Франция, Финляндия, а также Босния и Герцеговина.

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Ранее главным тренером сборной Казахстана был чешский специалист Михал Билек. При нём команда заняла последнее место в своей группе Лиги наций.

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