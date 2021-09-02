"Казахстан можно было победить даже без тренера" - Маркевич

Мирон Маркевич имеет опыт работы со сборной Украины. Фото: ФК "Рух".

Бывший тренер "Днепра" и "Металлиста" 70-летний Мирон Маркевич раскритиковал национальную команду.

Украинцы не смогли в гостях победить Казахстан в матче отбора к Кубку мира.

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"Я был убежден, что наши ребята возьмут верх. Вроде все складывалось удачно: забили быстрый гол, когда хозяева выровняли положение, то в компенсированное время Даниил сикан снова вывел гостей вперед. Еще несколько месяцев назад я говорил, что Данило Сикан - будущее сборной Украины. И он оправдывает мои ожидания.

Но не дотерпели. Хотя, Казахстан можно было победить даже без тренера в технической зоне. Теперь ничего не остается, как 4 сентября в Киеве выигрывать у французов - чемпионов мира. Иначе о путевку на мировой футбольный форум в Катар можно забыть", - заявил Маркевич в комментарии Meta Ratings.

Сборная Украины занимает второе место в группе отбора к Кубку мира. Команда Александра Петракова имеет в активе четыре очка и отстает от лидера Франции на четыре пункта. 4 сентября украинцы в Киеве будут принимать Францию. Начало игры в 21:45. Отчет о матче читайте на нашем сайте.