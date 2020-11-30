Кавани помог "Манчестер Юнайтед" одержать волевую победу в АПЛ

Эдисон Кавани перебрался в "МЮ" летом 2020 года. Фото: REUTERS

В матче 10-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в гостях победил "Саутгемптон" - 3:2.

По ходу матча гости уступали 0:2, но смогли не только сравнять счет, но и вырвать победу на последних секундах игры.

Героем матча стал уругвайский форвард "МЮ" Эдисон Кавани. Сначала он записал на свой счет ассист. Затем удачно сыграл на добивании. А уже в компенсированное к матчу время смог забить победный мяч в игре.

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Эдисон Кавани выступал за "Наполи" и ПСЖ. Он является одним из лидеров сборной Угругвайю. В "МЮ" футболисты перебрался летом в статусе свободного агента.