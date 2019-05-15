Каталонские СМИ смеются с Андрея Лунина

Из-за отсутствия Игореве практики трансферная цена Лунина падает. Фото: Официальное сайт "Леганес"

Голкипер "Леганес" Андрей Лунин никак не может закрепиться в чемпионате Испании.

Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", потерял 35% своей трансферной стоимости, сообщает mundodeportivo.

20-летний голкипер был приобретен мадридцами в луганской "Зари" за 8500000 евро, сейчас авторитетный портал "Transfermarkt" повесил на украинском ценник в 5 млн евро.

Каталонский издание напоминает, что при переезде Андрея в лагерь "сливочных" на него возлагали большие надежды: "Такое снижение стоимости привлекает внимание, поскольку это игрок, который обещал подняться, а не наоборот". Вратарь отдали в аренду в "Леганес", но там Лунин также пока не смог закрепиться, сыграв всего лишь несколько матчей за сезон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разговоры о Лунине злят Пеллегрино

В этом сезоне Лунин сыграл 4 матча в чемпионате Испании и еще 2 в Кубке Испании.