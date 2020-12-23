Каштру расхвалил Коваленко в португальской прессе

На Виктора Коваленко есть спрос в Европе. Фото "Футбум"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился мнением о Викторе Коваленко.

"Он фантастический. Он с одинаковой интенсивностью атакует и защищается. Играет на позиции шестерки, восьмерки и десятки в разных системах. Это умный игрок.

Мне он нравится. Может играть в любой команде на любом стадионе", – сказал Каштру в комментарии Record.

Сообщалось, что Коваленко заинтересовал "Бенфику".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коваленко ведет переговоры с "Бенфикой"

Контракт футболиста с донецким клубом рассчитан до конца сезона. Transfermarkt оценивает игрока в €4,5 млн. В текущем сезоне он забил 4 гола в 11 матчах за "Шахтер".