Каштру прокомментировал потерю очков "Шахтера" в матче против "Колоса"

Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал ничью в 14-м туре УПЛ против "Колоса".

"Горняки" владели инициативой, но так и не смогли забить ни одного мяча.

"1-й тайм полностью удался, у нас было много возможностей забить, мы полностью доминировали. 2-й тайм тоже начали хорошо, 15-20 минут показывали себя достойно. Потом перестали контролировать игру, с каждым разом было все сложнее доминировать. Едва ли не смогли добиться главной цели - победы.

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Мы прекрасно знали, какое поле нам попадется. Чудес не бывает. Знали, что поле в очень плохом состоянии. Согласились здесь играть, потому что на поле "Колоса" невозможно было провести этот матч. Понятно было, что игра будет или здесь, или на "Олимпийском", - сказал тренер в эфире телеканала "Футбол"

В следующем матче в чемпионате Украины "Шахтер" сыграет против львовского "Руха". Игра состоится 21 февраля. Начало матча в 17:00.