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суббота, 17 апреля 2021 22:36

Каштру прокомментировал поражение от "Динамо"

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Каштру прокомментировал поражение от &quot;Динамо&quot;
Контракт Луиша Каштру с "Шахтёром" заканчивается летом этого года

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1).

"Нам нужно было победить, но мы прекрасно понимали, что "Динамо" будет глубоко закрываться в обороне. Сегодня в принципе не было моментов – ни у ворот "Динамо", ни у наших.

Мало – во втором тайме, в первом – мы создали один момент с Соломоном, и все. Больше явных голевых ситуаций у обеих команд не было.

"Динамо" было настолько компактным, что у наших вингеров не было никакого пространства.

Было очень сложно взломать оборону соперника. Наших крайних защитников также очень хорошо накрывали, что не позволяло добираться до завершающей стадии.

До пенальти "Динамо" наша команда уже чувствовала себя неуверенно, но когда они забили, стало еще хуже. "Динамо" имело отрыв в 7 очков, и они уже достаточно комфортно чувствовали себя на протяжении игры.

Психологическая составляющая была очень важна сегодня. "Динамо" чувствовало себя очень комфортно, а мы уступали. Было очень много неточных передач – когда отбирали мяч на одном из флангов, нужно было его менять, а мы пытались атаковать, где отобрали, и теряли мяч снова.

Также заслуга "Динамо" – как они закрывали все зоны.

Если говорить о пенальти, я его еще не видел. Маркос говорит, что практически не коснулся, что я могу сказать еще. Ни в коем случаю не буду говорить о судействе, объясняя этим нашу неудачу", – сказал Каштру.

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Каштру проиграл "Динамо" в нынешнем сезоне почти все соревнования. Он близок к уходу из клуба. Новым тренером может стат итальянский специалист, тренер "Сассуоло" Де Дзерби.

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