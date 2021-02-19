Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над "Маккаби" в 1-м матче 1/16 Лиги Европы.

По словам наставника "горняков", пока рано говорить о выходе в следующий раунд.

"Поздравляю наших игроков - они одолели команду, которая 10 матчей не проигрывала и фантастически выступала в чемпионате.

Остается ответный матч. У нас есть преимущество, но мы еще ничего не выиграли. Конечно, лучше ехать домой со счетом 2:0, чем 1:0. Мы довольны проделанной работой, но еще ничего не гарантировано. Не менее 90 минут с "Маккаби" еще впереди ", - резюмировал Каштру в комментарии канала "Футбол".

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"Шахтер" победил "Маккаби" - 2:0. "Горняки" забили по 1-му мячу в каждом из таймов. Ответный матч состоится 25 февраля. Начало игры в 20:00.