"Карпаты" подписали экс-форварда "Вердера"

Мелвин Лоренцем провел 17 матчей в Бундеслиге

Львовские "Карпаты" официально объявили о подписании 24-летнего форварда Мелвина Лоренцем.

Предыдущим клубом Лоренцем был голландский "АДО Ден Хаг", за который он выступал с 2017-го. В 2013-2017-х он провел 14 матчей и забил 1 гол за "Вердер" в Бундеслиге.

Также на счету Лоренцем один матч в составе сборной Уганды в 2016-м. При этом у него есть немецкое гражданство. В "Карпатах" Лоренцем выступает под 36-м номером.

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В предыдущей игре чемпионата Украины "Карпаты" в гостях проиграли "Днепру-1" 0:2 и занимают 9-е место в УПЛ.