"Карпаты" остались без тренера

Фабри Гонсалес смог проработать в "Карпатах" только 5 месяцев.

Львовские " Карпаты" остались без наставника перед последним туром УПЛ.

Главный тренер "Карпат" Фабри Гонсалес покинул свой пост. Испанский специалист уже попрощался с футболистами львовской команды и покинул Украину, информирует телеканал "Футбол 1".

Сообщается, что в скором времени об отставке Фабри будет объявлено официально, а исполняющим обязанности главного тренера "Карпат" станет Александр Чижевский. Также в тренерский штаб львовян может войти защитник команды Артем Федецкий.

Фабри Гонсалес возглавил "Карпаты" в январе, подписав на 2,5 года.

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Напомним, что перед последним туром "Карпаты" занимают 10 место в чемпионате Украины, находясь в зоне переходных матчей. В 32 туре львовская команда на выезде сыграет против еще одного борца за выживание "Арсенала-Киев".