"Карпаты" купили игрока у "Ромы"

Львовяне подписали новичка из Уругвая. Фото: ФК "Карпаты"

Львовские "Карпаты" пополнились уругвайским новичком Кевином Мендесом. Львовский клуб приобрел игрока у итальянской "Ромы". Контракт 22-летнего полузащитника с "львами" заключен сроком на три года.

Об этом сообщили на официальной странице "Карпат" в Facebook.

Кевин Мендес родился 10 января 1996 года в городе Тринидад (Уругвай).

• В юном возрасте покинул родной город и перебрался в столицу Уругвая - Монтевидео, где занимался в школе "Пеньяроля". В 2014 году дебютировал в главной команде столичного клуба.

• В января 2015 года начал покорение Европы, когда подписал четырехлетний контракт с "Ромой". Впоследствии римляне отдали уругвайца в аренду "Перудже". В 2016 году Мендес был арендован швейцарской "Лозанной". Летом прошлого года на правах аренды перешел в итальянский клуб "Витербезе".

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Мендес выступал за юношеские сборные Уругвая, начиная с команды U-17. Участник юношеского чемпионата мира в составе сборной U-17 в 2013 году (5 матчей, 2 гола) и молодежного Чемпионата мира U-20 в 2015 году (2 матча).