Караваев мог переехать в Москву

Новобранец киевского "Динамо" Александр Караваев прошлого года мог оказаться в чемпионате России.
Об этом пишет footballgazeta.com.
"Официального предложения от московского" Динамо "не было, звонили представители клуба. Я сказал, что сообщу о своем решении, когда дело будет доходить до официального момента.
Я об этом думал очень долго. Я понимаю, какая ситуация в стране. Сопоставил факты, некоторые там говорят "кормить семью" .
Я понимал, что если перейду, то выиграю только в плане финансов ", - признался Караваев.
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Караваев переехал в Киев из "Зари" в июне.
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