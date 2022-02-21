Каратисты из Украины одержали четыре награды на этапе Премьер-лиги в ОАЭ

Фото: Украинская федерация карате

18-20 февраля в Фуджейре в ОАЭ прошел первый этап Премьер-лиги WKF сезона 2022 года.

В соревнованиях Украину представляли 14 атлетов. Результат нашего выступления - две серебряные и две бронзовые медали, сообщает официальный сайт Украинской федерации карате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка стала лучшей каратисткой мира

В финалы пробились Анжелика Терлюга (55 кг) и Анита Серёгина (61 кг).

В финале Терлюга минимально уступила россиянке Анне Чернышовой - 2:3, а Серёгина проиграла итальянке Алессандре Манджакапри - 0:2.

Проход Аниты в финал позволил Диане Шостак посоревноваться за "бронзу". Молодая львовянка воспользовалась шансом.

Вторую "бронзу" принес Украине капитан сборной Станислав Горуна (75 кг).

Следующий большой старт для наших каратистов - этап Премьер-лиги в Опорто в Португали 22-24 апреля.