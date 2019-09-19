Капитан сборной по баскетболу романтично сделал "Вице-мисс Украина"

Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов сделал предложение руки и сердца.

Избранницей баскетболиста стала"Вице-мисс Украина" и "Мисс Тернополь" Элина Руденко.

Фото с признания сама Элина Руденко выложила в Instagram. Как говорится в описании к фото, она не ожидала этого, но ответила "да.

Автор: instagram Кривцов сделал предложение своей девушке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывшая жена Тимощука призналась, что получила за переход мужа в "Баварию" солидную сумму

Вячеслав Кравцов - украинский профессиональный баскетболист. Играет на позиции центрового. Капитан национальной сборной Украины по баскетболу и игрок баскетбольного клуба "Сан-Пабло Бургос". В Украине выступал за "БК Киев", "БК Донецк", также американских клубы "Детройт", "Финикс" испанскую "Сарагосу" и "Валенсию".