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четверг, 19 сентября 2019 14:46

Капитан сборной по баскетболу романтично сделал "Вице-мисс Украина"

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Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов сделал предложение руки и сердца.

Избранницей баскетболиста стала"Вице-мисс Украина" и "Мисс Тернополь" Элина Руденко.

Фото с признания сама Элина Руденко выложила в Instagram. Как говорится в описании к фото, она не ожидала этого, но ответила "да.

Автор: instagram
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Вячеслав Кравцов - украинский профессиональный баскетболист. Играет на позиции центрового. Капитан национальной сборной Украины по баскетболу и игрок баскетбольного клуба "Сан-Пабло Бургос". В Украине выступал за "БК Киев", "БК Донецк", также американских клубы "Детройт", "Финикс" испанскую "Сарагосу" и "Валенсию".

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