Капитан ПСЖ переходит в "Челси"

Тиаго Силва 8 лет играл за ПСЖ. Фото: Reuters

Капитан ПСЖ 35-летний Тиаго Силва станет игроком лондонского "Челси",

Бразильский защитник уже согласовал контракт с лондонцами сроком на один сезон, сообщает skysports.com

Финальный матч Лиги чемпионов станет последним для Силвы в футболке ПСЖ. Срок соглашения футболиста с клубом закончился. Парижане не предлагали своему капитану новый контакт.

Также в услугах Тиаго Силвы был заинтересован другой представитель АПЛ "Эвертон", но "Челси" смог сделать лучшие условия по личному контракту.

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Тиаго Силва висутпав за "Флумисенте", "Порту", "Динамо" Моства "," Милан "и ПСЖ. В его агетиви 89 матчей за сборную Бразилии.