Капитан молодежной сборной Украины попал в символическую сборную Лиги Европы

Капитан молодежной сборной Украины Евгений Чеберко вошел в символическую сборную 6-го тура Лиги Европы.

Чеберко провел полный матч своей команды против болгарского "Лудогорца", где его команда одержала победу - 3:1.

Украинец составил пару центральных защитников в символической сборной Лиги Европы вместе с защитником "Динамо" Загреб Йошка Гвардиол. Хорват забил в ворота московского ЦСКА.

Евгений не отличилась результативным действиями за время матча. УЕФА отметил его надежную игру в защите.

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Евгений Чеберко выступал в Украине за "Днепр" и "Зарю". Летом 2020 перебрался в Австрию. Был капитаном "молодежки" последнего созыва. В последних матчах получил приглашение от Андрея Шевченка в национальную команду.