Капитан "Манчестер Сити" не хочет подписывать новый контракт с клубом

Кевин Де Брюйне является ключевым игроком "МС" в середине поля. Фото: Reuters

Капитан "Манчестер Сити" 29-летний Кевин Де Брюйне не хочет подписывать новый контракт со своим клубом.

Бельгиец отклонил предложение "горожан" по поводу продления контракта. Условия, которые предложил клуб, его не устраивают, сообщает Het Laatste. Nieuws.

После этого переговоры были поставлены на паузу. Ситуация не нравится Де Брюйне, и он может принять решение покинуть клуб.

Текущий контракт игрока с "Манчестер Сити" действует до лета 2022 года.

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В нынешнем сезоне на счету Кевина Де Брюйне 3 гола и 12 ассистов в 18 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.