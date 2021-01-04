Капитан "Манчестер Сити" не хочет подписывать новый контракт с клубом

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 441
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4176
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 846
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 198
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1476
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1773
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 846
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2592
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1125
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
Канада – СССР. Состоялась самая жестокая драка в истории хоккея
Канада – СССР. Состоялась самая жестокая драка в истории хоккея
"Барселона" минимально одолела "Уэску"
"Барселона" минимально одолела "Уэску"
Дубль Роналду помог "Ювентусу" победить Удинезе
Дубль Роналду помог "Ювентусу" победить Удинезе
"Манчестер Сити" легко победил "Челси" в центральном матче 17 тура чемпионата Англии
"Манчестер Сити" легко победил "Челси" в центральном матче 17 тура чемпионата Англии
Роналдиньо был самым техничным игроком за всю историю футбола
Роналдиньо был самым техничным игроком за всю историю футбола
Интервью
1/5
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 1440
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 441
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1305
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 198
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1476
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1071
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
понедельник, 04 января 2021 16:51

Капитан "Манчестер Сити" не хочет подписывать новый контракт с клубом

  Комментировать
Капитан &quot;Манчестер Сити&quot; не хочет подписывать новый контракт с клубом
Кевин Де Брюйне является ключевым игроком "МС" в середине поля. Фото: Reuters

Капитан "Манчестер Сити" 29-летний Кевин Де Брюйне не хочет подписывать новый контракт со своим клубом.

Бельгиец отклонил предложение "горожан" по поводу продления контракта. Условия, которые предложил клуб, его не устраивают, сообщает Het Laatste. Nieuws.

После этого переговоры были поставлены на паузу. Ситуация не нравится Де Брюйне, и он может принять решение покинуть клуб.

Текущий контракт игрока с "Манчестер Сити" действует до лета 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Манчестер Сити" легко победил "Челси" в центральном матче 17-го тура чемпионата Англии

В нынешнем сезоне на счету Кевина Де Брюйне 3 гола и 12 ассистов в 18 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Капитан "Манчестер Сити" не хочет подписывать новый контракт с клубом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
января

Канада – СССР. Состоялась самая жестокая драка в истории хоккея

Самое читаемое
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого Просмотров: 16857
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
 Просмотров: 12204
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко Просмотров: 12051
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
6
 Просмотров: 12007
Гороскоп на 4-10 января: какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь
Гороскоп на 4-10 января: какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь
 Просмотров: 9918
Спорт
Конкурент Лунина закрутил роман со звездой скандального телешоу
Конкурент Лунина закрутил роман со звездой скандального телешоу Просмотров: 306
Маркевич назвал позиции, которые стоит усилить "Динамо"
Маркевич назвал позиции, которые стоит усилить "Динамо" Просмотров: 270
Бывшая звезда "Шахтера" будет играть под руководством Луческу
Бывшая звезда "Шахтера" будет играть под руководством Луческу Просмотров: 1242
"Челси" начал поиск нового тренера
"Челси" начал поиск нового тренера Просмотров: 243
"Апелляция Украине не поможет" - Сабо
"Апелляция Украине не поможет" - Сабо Просмотров: 288
Больше всего комментируют
6
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
4
Зеленский прячется за детьми, Путин слетел с катушек: 5 блогов недели
3
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
3
Новая версия убийства Шеремета: что будет с Антоненко, Кузьменко и Дугарь
2
В Крыму избили жену и дочь украинского активиста Приходько
Голосов: 495
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть