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понедельник, 03 мая 2021 14:10

Капитан "Динамо" помпезно отметил 30-летие в компании игроков "Шахтера" и звезд шоубизнеса

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2 мая капитан "Динамо" Сергей Сидорчук помпезно отметил 30-летие.

На специальной вечеринке было много гостей. Поздравить Сидорчука собрались как футболисты киевского "Динамо", так и игроки "Шахтера". В частности, присутствовал Сергей Кривцов - кум капитана киевлян. Бывший игрок "Динамо", а ныне футболист "Кортрейка" и сборной Украины Евгений Макаренко.

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Коллеги по команде - Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Георгий Бущан, Александр Тимчик.

Кроме футболистов, среди приглашенных был агент Сидорчук Вадим Шаблий, а также известный певец Монатик. Ведущим вечеринки был Владимир Остапчук.

Автор: Facebook.com/joel.cantau
 

Автор: Facebook.com/joel.cantau
 

Автор: Facebook.com/joel.cantau
 

Автор: Facebook.com/joel.cantau
 

В нынешнем сезоне Сергей Сидорчук провел 18 матчей в рамках УПЛ, в которых забил 3 гола и отдал один ассист. В последнем матче против "Ворсклы" не поехал даже в Полтаву за повреждения.

В текущем сезоне "Динамо" досрочно выиграл чемпионат и сыграет против "Зари" в Кубке Украины.

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