Капитан "Динамо" хотел завершить с футболом в 15 лет

Сергей Сидорчук стал капитаном "Динамо" в 2017 году. Фото: Александр Попов

В новогоднем выпуске "Нашей сборной" показали жизнь национальной команды изнутри.

Защитник "желто-синих" Сергей Кривцов показал, как он обосновался в Киеве со своей большой семьей и показал свой собственный автомобиль.

Полузащитник сборной Сергей Сидорчук признался, что хотел завершить с футболом в 15 лет, но смог проявить характер и стал капитаном "Динамо".

Правый защитник национальной команды Ефим Конопля смог выиграть у журналиста Николая Василькова сразу 7 апельсинок.

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В 2020 году сборная Украины не смогла удержаться в группе А Лиги Наций. В 2021 году национальная команда примет участие в Евро.