Капитан "Динамо" хотел завершить с футболом в 15 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 198
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 2133
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 621
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 144
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 882
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1305
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 756
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2061
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1053
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
Капитан "Динамо" хотел завершить с футболом в 15 лет
Капитан "Динамо" хотел завершить с футболом в 15 лет
Лучшие боксерские бои 2020 года
Лучшие боксерские бои 2020 года
"Реал" потери очки в матче против "Эльче"
"Реал" потери очки в матче против "Эльче"
"Ливерпуль" не смог победить "Ньюкасл"
"Ливерпуль" не смог победить "Ньюкасл"
"Барселона" не смогла одолеть "Эйбар"
"Барселона" не смогла одолеть "Эйбар"
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 198
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 837
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 144
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 882
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2061
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 540
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
пятница, 01 января 2021 06:11

Капитан "Динамо" хотел завершить с футболом в 15 лет

  Комментировать
Капитан &quot;Динамо&quot; хотел завершить с футболом в 15 лет
Сергей Сидорчук стал капитаном "Динамо" в 2017 году. Фото: Александр Попов

В новогоднем выпуске "Нашей сборной" показали жизнь национальной команды изнутри.

Защитник "желто-синих" Сергей Кривцов показал, как он обосновался в Киеве со своей большой семьей и показал свой собственный автомобиль.

Полузащитник сборной Сергей Сидорчук признался, что хотел завершить с футболом в 15 лет, но смог проявить характер и стал капитаном "Динамо".

Правый защитник национальной команды Ефим Конопля смог выиграть у журналиста Николая Василькова сразу 7 апельсинок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малиновский хочет покинуть "Аталанту" - СМИ

В 2020 году сборная Украины не смогла удержаться в группе А Лиги Наций. В 2021 году национальная команда примет участие в Евро.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Капитан "Динамо" хотел завершить с футболом в 15 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
января

Пропавшую правозащитницу нашли убитой

Самое читаемое
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
13
 Просмотров: 40752
&quot;К своим бабе или деду сходите в трусах&quot;. Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
"К своим бабе или деду сходите в трусах". Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
7
 2 Просмотров: 14428
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
Безудержная фитнес-модель подорвала сеть голым фото из ванны
11
 Просмотров: 12564
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
8
 Просмотров: 12439
Пышногрудая 54-летняя актриса свела с ума секси-фигурой
Пышногрудая 54-летняя актриса свела с ума секси-фигурой
5
 Просмотров: 9774
Спорт
Лучшие боксерские бои 2020 года
Лучшие боксерские бои 2020 года
 Просмотров: 243
Вратарь "Шахтера" попал в символическую сборную Лиги чемпионов
Вратарь "Шахтера" попал в символическую сборную Лиги чемпионов Просмотров: 216
Цыганков стал лучшим игроком "Динамо" в 2020 году
Цыганков стал лучшим игроком "Динамо" в 2020 году Просмотров: 36
Ломаченко рассказал, кого хочет видеть своим следующим соперником
Ломаченко рассказал, кого хочет видеть своим следующим соперником Просмотров: 261
Малиновский хочет покинуть "Аталанту" - СМИ
Малиновский хочет покинуть "Аталанту" - СМИ Просмотров: 1116
Больше всего комментируют
7
Доработались: партию Зеленского переплюнула в рейтинге ОПЗЖ
4
Указ Зеленского - ничтожен, а сам он нарушитель Конституции. КСУ ответил на ход президента
2
Кулеба назвал основные провалы Украины 2020 года
2
"К своим бабе или деду сходите в трусах". Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
2
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Голосов: 354
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть