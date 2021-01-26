Капитан "Аталанты" определился с новым клубом

Алехандро Гомес 6 лет играл за "Аталанту". Фото: REUTERS

Капитан "Аталанты" 32-летний Алехандро Гомес перейдет в "Севилью".

Стороны пришли к соглашению по трансферу на постоянной основе. 26 января аргентинец приедет в Испанию, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" просила за футболиста €15 млн, а "Севилья" намеревалась сбить цену.

Лидер "Аталанты" не играет с декабря из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

Гомес был одним из конкурентов игрока сборной Украины Руслана Малиновского в составе "бергамасок".

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В текущем сезоне Алехандро Гомес провел 10 матчей в Серии А и забил 4 мяча.