Камерунский боксер пообещал нанести Усику дебютное поражение

Такам обещает победить Усика в сентябре

Камерунец Карлос Такам обещает победить Александра Усика в поединке, который станет дебютным для украинца в ​​супертяжелом весе.

По словам Такама, он надеется нокаутировать украинца, а его мотивации вполне достаточно для того, чтобы стать чемпионом.

"Желаю скорейшего выздоровления Усику, потому что я собираюсь побить его. Он никогда не проигрывал, но мне он проиграет. Усик никогда не дрался в супертяжелом весе, он никогда не дрался со мной, а у меня достаточно мотивации для того, чтобы нокаутировать его и стать чемпионом", - цитирует Такама Sky Sports.

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Дебютный поединок в супертяжелом весе Александр Усик проведет в сентябре. Его соперником будет 38-летний Карлос Такам