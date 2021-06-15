Калитвинцев возглавил клуб первой лиги

Бывший тренер сборной Украины и звезда "Динамо" 53-летний Юрий Калитвинцев будет работать в первой лиге.

Калитвинцев возглавил житомирское "Полесье", сообщает официальный сайт команды.

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На этом посту он заменил Сергея Шищенко, который руководил командой в прошлом сезоне.

Последним местом работы Калитвинцева был донецкий "Олимпик", где он задержался только на два месяца. Под его руководством команда не получила ни одной победы и рисковала вылететь в первую лигу.

Автор: ФК "Полесье"

Юрий Калитвицнцем был звездой и капитаном "Динамо" в 90-х. Родился в России, но получил украинский паспорт и играл за национальную команду.

В качестве тренера возглавлял молодежные команды "Динамо". Выиграл юношеский Евро-2009 со сборной Украины. Работал с "Динамо" Москва. Его сын Владислав является одним из лидеров "Десны".