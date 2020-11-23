Калиниченко заплутался между сборными Украины и России

Максим Калиниченконачинал в "Днепре". Фото "Чемпионат"

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко оценил выступление сборной России в Лиге наций, где команда заняла 2-е место в группе и не вышла в дивизион А.

"Драматизма добавляет, что если бы мы поднялись в Лигу А, там были бы гораздо более интересные соперники.

Сейчас нам вариться в той же Лиге с теми же сборными. Но наверняка это наш уровень", – сказал Калиниченко.

Максим Калиниченко живет в Москве с 2000 года, а в Украине бывает только наездами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саленко раскрыл секрет успеха для "Динамо" в матче против "Барселоны"

Максим Калиниченко играл за "Днепр", московский "Спартак" и симферопольскую "Таврию". За сборную Украины сыграл 47 матчей, забил 7 мячей.