Какую роль сыграл Ярмоленко в поражении "Брайтону"

"Вест Хэм" Ярмоленко минимально уступил "Брайтону". Фото: Daily Express

В матче чемпионата Англии по футболу против "Брайтона" украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе и провел на поле 70 минут.

В первом тайме экс-футболист киевского "Динамо" был мало заметен. Более того, на 31-й минуте Андрей потерял мяч в центре поля, что привело к голевой контратаке. Берам Кайал промчался по левому флангу и отдал точную передачу в штрафную на Гленна Мюррея. Тот был точен, выведя свою команду вперед.

После перерыва Ярмоленко несколько оживился и стал принимать более активное участие в наступательных действиях "молотобойцев". Тем не менее до каких-то прямых угроз у ворот Брайтона дело не доходило. На 70-й минуте Мануэль Пеллегрини выпустил вместо украинского полузащитника бывшего игрока львовских "Карпат" Лукаса.

"Вест Хэму" это не помогло. Лондонцы уступили - 0:1, потерпев пятое поражение в нынешнем сезоне.

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В АПЛ в активе Андрея Ярмоленко дубль в ворота "Манчестер Юнайтед".