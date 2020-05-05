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вторник, 05 мая 2020 09:44

"Какой же Вернидуб крутой": белорусский журналист в восторге от украинского тренера

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&quot;Какой же Вернидуб крутой&quot;: белорусский журналист в восторге от украинского тренера
Юрий Вернидуб в Украине 9 лет тренировал "Зарю". Фото: ФК "Заря"

Белорусский журналист Николай Ходасевич в восторге от работы украинского тренера Юрия Вернидуба в солигорском "Шахтере"

Команда Вернидуба получила 3 ​​победы в 3 матчах, дважды обыграв чемпиона страны "Динамо" Брест.

"Сейчас на контрасте с прошлым годом я скажу что-то необычное: какой же" Шахтер "крутой! Какой крутой Юрий Вернидуб. Потрясающий неделю в исполнении Солигорской команды - и мне не жалко комплиментов в адрес "горняков".

Посмотрите: две победы над брестским "Динамо" - в Бресте в чемпионате и одного мяча не хватило, чтобы залететь в финал Кубка страны. И приложили 4:0 "Ислочь", забивая мячи на любой вкус. "Шахтер" преобразился.

Две недели назад я заходил на этот отрезок с посылом: а не сейчас ли момент истины для Юрия Вернидуба? Готов ли он вообще в Солигорске давать результат? И вот, посмотрите, как все развернулось", - сказал Ходасевич в программе Hodasevich-LIVE.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Следующие три игры станут для Вернидуба решающими. Не будет результата – у него возникнут проблемы"

После 7 туров чемпионата Беларуси "Шахтер" занимает 6 строчку в турнирной таблице отставая от лидера "Слуцкая" на 4 очка.

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