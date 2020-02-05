Какой бл..ь закон? Бывший игрок сборной Украины нахамил патрульным

Сергей Валяев родился в Макеевке. Больше всего матчей сіграл за "Металлист"

Полиция за превышение скорости остановил бывшего хавбека Металлиста и сборной Украины Сергея Валяева. Об этом рассказал сам игрок. Валяев отказался платить штраф и устроил разборки с полицией.

"Я сказал этим доблестным, бесстрашным борцам за справедливость, борцам с бабками на базарах и алкашами, чтобы они не занимались ху ** ей, а ловили тех, кто пи ** ит вагонами. А они здесь ломают комедию, показывая иллюзию правопорядка и Закона , как он мне сказал, - цитирует Валяева "Чемпион".

"Какой, бл ** ь, закон в этой стране? Вероятно, начальнику нужно достроить дом или министру. Твари. Ненавижу всю эту систему коррупционную. Я ехал 82 км / ч по окружной, а норма - 50 + 20 = 70 км / ч . 12 км, Карл! Платить не хочу принципиально. Кто подскажет, как обжаловать это хе * ню ", - рассказал Валяев.

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Игрок семь лет выступал за Металлист и сыграл три матча за национальную команду Украины.