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среда, 24 февраля 2021 18:00

Как звёзды спорта пережили страшные аварии

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Как звёзды спорта пережили страшные аварии
Валерий Харламов погиб накануне розыгрыша Кубка Канады

Легенда мирового гольфа американец Тайгер Вудс попал в аварию. У спортсмена серьезно травмирована правая нога. Врачи уже прооперировали Тайгера, он находится в сознании.
Вспоминаем других спортсменов, которые пережили автомобильные и авиакатастрофы.

6 февраля 1958 года произошла мюнхенская авиакатастрофа, в которой разбился "Манчестер Юнайтед".

Самолет, в котором команда летела домой, сделал остановку в Мюнхене для дозаправки. Погода была пасмурной. Дважды лайнер пытался взлететь. Третья попытка обернулась трагедией — самолет разогнался, но войдя в снежную "кашу" в конце посадочной полосы, пробил ограждение аэродрома, врезался в дом, а затем в деревянный ангар, в котором стоял грузовик с горючим, произошел взрыв. Из 44 пассажиров погибли 23

Выжили в мюнхенском аду Бобби Чарльтон и Метт Басби, который через некоторое время создал новый великий "Юнайтед". Бобби Чарльтон стал чемпионом мира-1966, а Басби создал новую команду, которая выиграла чемпионат Англии в 1965-м и 1967 годах и Кубок европейских чемпионов в 1968 году. В следующем году тренер покинул клуб.

В октябре 1965-го попал в автомобильную аварию у Москвы многократный рекордсмен мира, олимпийский чемпион-1964 в прыжках в высоту 23-летний Валерий Брумель. Его правая ступня висела на одних сухожилиях. Врачи едва сложили его раздробленную ступню. За три года перенес 25 операций. Попытался вернуться в большой спорт. Вместо рекордных 2 м 28 см смог прыгнуть на 2 м 9 см. В 28 лет имел инвалидность 2-й группы.

В ночь со 2 на 3 августа 1993 года великий талант "Милана", человек, которого называли будущим обладателем "Золотого мяча" 24-летний Джанлуиджи Лентини ехал по трассе Турин — Пьяченца на своем канареечном Porsche Carrera 3600. Возвращался с предсезонного турнира в Генуе. Когда дом был совсем близко, взорвалось левое заднее колесо, только что установленное в автосервисе вместо проколотого. Машина улетела в кювет и загорелась. Выбравшись из нее, Лентини сделал несколько шагов и упал посреди шоссе. Его спас дальнобойщик. Он остановил грузовик перед Джиджи, чтобы того не раздавили, и стал звать на помощь.

Его правая ступня висела на одних сухожилиях

Так совпало, что помог игрок "Чезены" Давиде Леони, знавший Лентини по молодежке "Торино" и ехавший по тому же шоссе. Он отвез Джиджи в больницу города Асти. "Парень, менявший мне колесо, советовал ехать помедленнее, - говорил Лентини своему биографу Массимо Эллене. - Но максимальная скорость моей машины 270 километров в час - и я не знал, что для нее "помедленнее". Я разогнался до 120-130, но, оказалось, нельзя было превышать 70 километров. Очнулся я уже в больнице. Моя карьера была под угрозой".

После аварии у Лентини пропало желание конкурировать за место под солнцем. По инерции он доиграл еще несколько лет в "Милане", в основном выходя на замены, потом был продан в "Аталанту", оттуда в "Торино", где завершил профессиональную карьеру в 2000 году в возрасте 31 года.

Несколько аварий было в жизни выдающегося советского хоккеиста Валерия Харламова.

Первая страшная автомобильная авария произошла с Валерием в среду 26 мая 1976-го. В этот день в однокомнатную квартиру Харламова в Тушине на улице Свободы заехали супруги Татьяна и Борис Михайловы, а также известный волейболист ЦСКА и бывший игрок сборной СССР, девятикратный чемпион страны Владимир Путятов. Вечером Харламов повез его домой.

"Я никуда не спешил, – вспоминал он. – Но грузовик, едущий впереди, катился вызывающе медленно. Он мне даже успел надоесть, этот грузовик. И я решил обойти его. Включил мигалку поворота и взял чуть левее, увидел идущую навстречу грузовую машину, подумал, что легко проскочу между двумя грузовиками, только добавлю скорость. И в ту секунду, когда я нажал педаль газа, из-за мчавшейся навстречу машины показалось такси. Видимо, мы в одно мгновение ударили по тормозам. Резина на задних колесах моей "Волги" была уже почти "лысой". Машину повело резко влево и швырнуло на столб", — признавался Валерий Харламов.

На "скорой" армейского клуба супругов Харламовых привезли в госпиталь. Диагноз хоккеисту был поставлен неутешительный: перелом правой голени, перелом 2 ребер, сотрясение мозга, не говоря уже о множестве ушибов, ран и ссадин.

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Через 5 лет после 1-й аварии Харламов погиб во 2-й. 27 августа 1981-го автомобиль "Волга", в котором ехал хоккеист сборной СССР Валерий Харламов, выскочил на встречную полосу. Дорога была мокрой. За рулем была жена Валерия — Ирина. Она поздно заметила грузовик ЗИЛ. Ничего не сделала, чтобы избежать аварии. Только лихорадочно крутанула руль влево. "Волга" подставила ЗИЛу правый бок — как раз там, где сидел Валерий Харламов. Он умер мгновенно, как и брат жены, сидел на заднем сиденье. Ирина ушла из жизни за несколько дней. Сиротами остались двое детей.

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