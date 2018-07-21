Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников

Фото: Instagram

Супруга аргентинского арбитра Нестора Питаны, который обслуживал финал Кубка мира по футболу -2018 между командами Франции и Хорватии, будоражит сеть.

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В своем Instagram-аккаунте Ромина Ортега, на который подписаны без малого 40 тысяч человек, публикует горячие фото. Насколько горячие - судите сами.

Отметим, что когда Питане доверили судить финал, она была так горда, что написала в своем профиле в Instagram: "Любовь моя, поздравляю! Радуюсь за тебя всем сердцем!"

Напомним, финальный матч Кубка мира-2018 между сборными Франции и Хорватии завершился победой команды Дидье Дешама со счетом 4:2.