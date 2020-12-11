Как "Заря" проиграла "Браге"

Это была не лучшая игра для Александра Гладкого. Фото Рейтер

"Заря" завершила свой еврокубковый поход в этом сезоне неудачным гостевым матчем против "Браги" (0:2). Луганская команда потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы уже давно, поэтому этот матч имел турнирный интерес лишь для хозяев.

Несмотря на поражение, "Заря" сохранила третье место в группе. В другом матче "Лестер" обыграл АЕК (2:0). Этот результат позволил англичанам выиграть группу.

Оба мяча луганчане пропустили во втором тайме. Сначала был автогол Абу-Ханны, а затем отличился Рикарду Орта.

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Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 декабря.