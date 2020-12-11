Как "Заря" проиграла "Браге"

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 531
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 486
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 3870
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4464
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1359
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 441
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3078
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 909
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3177
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
Как "Заря" проиграла "Браге"
Как "Заря" проиграла "Браге"
Паоло Росси перед триумфом отсидел в тюрьме
Паоло Росси перед триумфом отсидел в тюрьме
"Реал" победил "Боруссию"
"Реал" победил "Боруссию"
Вылет "Аякса" и поражение россиян: результаты матчей 6-го тура Лиги чемпионов
Вылет "Аякса" и поражение россиян: результаты матчей 6-го тура Лиги чемпионов
Обладатель "Золотого мяча-1982" умер от рака легких
Обладатель "Золотого мяча-1982" умер от рака легких
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 909
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3177
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1908
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 декабря 2020
Просмотров: 153
Човень
Останніми днями закортіло зробити човень — так у нас кажуть, з м'яким знаком у кінці, як у слові березень. Отже, човень — такий, як стояв ...
пятница, 11 декабря 2020 06:11

Как "Заря" проиграла "Браге"

  Комментировать
Как &quot;Заря&quot; проиграла &quot;Браге&quot;
Это была не лучшая игра для Александра Гладкого. Фото Рейтер

"Заря" завершила свой еврокубковый поход в этом сезоне неудачным гостевым матчем против "Браги" (0:2). Луганская команда потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы уже давно, поэтому этот матч имел турнирный интерес лишь для хозяев.

Несмотря на поражение, "Заря" сохранила третье место в группе. В другом матче "Лестер" обыграл АЕК (2:0). Этот результат позволил англичанам выиграть группу.

Оба мяча луганчане пропустили во втором тайме. Сначала был автогол Абу-Ханны, а затем отличился Рикарду Орта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Заря" проиграла последнюю игру в Лиге Европы

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как "Заря" проиграла "Браге"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

На жалюзи зарабатывали куртизанки: интересные фактыфакты

Разбился владелец строительной организации

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 35487
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 28252
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 21717
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 15237
&quot;Я себя не стыжусь&quot; - фото обнаженной депутатки вызвало фурор в парламенте
"Я себя не стыжусь" - фото обнаженной депутатки вызвало фурор в парламенте Просмотров: 8847
Спорт
"Заря" проиграла последнюю игру в Лиге Европы
"Заря" проиграла последнюю игру в Лиге Европы
 Просмотров: 153
Паоло Росси перед триумфом отсидел в тюрьме
Паоло Росси перед триумфом отсидел в тюрьме
 Просмотров: 279
"Бавария" отказалась от трансфера Холанда
"Бавария" отказалась от трансфера Холанда Просмотров: 288
Чемпион Бельгии отказался от игрока сборной Украины
Чемпион Бельгии отказался от игрока сборной Украины Просмотров: 846
Защитник "Динамо" попал в символическую сборную Лиги чемпионов
Защитник "Динамо" попал в символическую сборную Лиги чемпионов Просмотров: 396
Больше всего комментируют
8
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
2
Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле
2
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
Голосов: 598
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть