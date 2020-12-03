Как "Заря" обыграла "Лестер"

"Заря" победила благодаря голу на последних минутах. Фото Рейтер

На "Славутич Арене" в Запорожье состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между "Зарей" и "Лестером".

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом "Зари" и небольшим количеством опасных моментов. У луганчан опасно пробивали из-за пределов штрафной Владислав Кочергин и Андрей Циганикс, но голкипер "Лестера" парировал оба удара

Но лучший момент в первые 45 минут был у гостей - Дженгиз Ундер оказался на ударной позиции перед вратарем, но не попал в дальний угол.

"Заря" могла открывать счет в матче на 51-й минуте, но после удара головой от Владлена Юрченко гостей спасла перекладина.

В "Лестера" были хорошие моменты на 81-й и 84-й минутах, но гости не реализовали их, а вслед "Заря" вышла вперед. Аллахьяр Сайядманеш, который только вышел на замену на дальней штанге замкнул передачу Артема Фаворова.

В компенсированное время удержать победу "Зари" помог Никола Василь, который блестяще среагировал на дальний удар Ундера.

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В параллельном матче португальская "Брага" одолела на выезде греческий АЕК и досрочно обеспечила выход в раунд плей-офф. Последняя игра "Зари" с португальцами превращается в формальность.