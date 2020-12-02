Как выйти из группы? Розклады для "Шахтера"

"Шахтер" возродил интригу в группе. Фото "Спортарена"

Победа "Шахтера" над "Реалом", а также выигрыш "Интера" у "Боруссии" в матчах 5-го тура до предела запутали турнирную таблицу в квартете В. Перед заключительным туром на выход в плей-офф Лиги чемпионов претендуют все 4 клуба квартета. Единственное, что радует: сейчас все зависит только от "Шахтера". Не проигрыш в Милане в матче с "Интером" гарантирует команде Каштру продолжение еврокубкового похода.

Победа над "Интером": выход в плей-офф Лиги чемпионов

Здесь все предельно просто. Выигрыш у миланского клуба гарантирует горнякам попадание в 1/8 финала ЛЧ независимо от результата другого матча группы. Единственный вопрос – с какого места.

Ничья в игре с "Интером": гарантированная Лига Европы, по ЛЧ – один вариант

В случае, если "Шахтер" не проиграет на Сан-Сиро, дончане гарантируют себе место в плей-офф Лиги Европы. Чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, горнякам нужно, чтобы "Боруссия" не проиграла не "Реалу". При таких раскладах "Шахтер" гарантирует себе 2-е место в группе, обходя "Реал", в случае ничьей команды Зидана, по дополнительным показателям.

Проигрыш "Интеру": варианты от плей-офф Лиги Европы до 4-го места в группе

Самый грустный сценарий для дончан. Если горняки проиграют "Интеру" в гостях, а "Реал" возьмет очки в матче с "Боруссией", "Шахтер" останется без еврокубковой весны. Подопечные Каштру могут пробиться в плей-офф Лиги Европы и в случае поражения в Милане. В таком случае "Шахтеру" остается уповать на выигрыш "Боруссии" у "Реала". При таких раскладах первое место будет у "Боруссии", второе – займет "Интер", третье – останется за "Шахтером" (по личным показателям в противостоянии с "Реалом").

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"Шахтер" еще ни разу в еврокубках не побеждал "Интер".