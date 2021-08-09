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Как украинцы провалили Олимпиаду

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В Токио на ХХХІІ Олимпийских играх сборная Украины выиграла 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.
Рассказываем о каждом медалисте.

Первую награду Украины принесла дзюдоистка Дария Билодид. Билодид была одной из наших главных надежд на золотую медаль в Токио. Для Даши - это ее первые Олимпийские игры. Украинка выступала в весовой категории до 48 кг, была второй в общем рейтинге.

В полуфинале Билодид встречалась с японкой Фуной Тонаки - одной из фавориток Олимпиады. Украинка дважды побеждала эту соперницу в финалах чемпионата мира, но в этот раз Дария проиграла.

За "бронзу" Дарья боролась с дзюдоисткой Израиля Широ Ришон. Украинка победила на 10 лет старше соперницу иппоном в конце схватки, показав характер.

Вторую награду, тоже "бронзу", получил фехтовальщик 37-летний Игорь Рейзлин. До 33 лет Игорь показывал посредственные результаты. В таком возрасте многие уже завершает карьеру, а в Рейзлина неожиданно начался расцвет.

Как лидер сборной Украины он и поехал на Олимпиаду в Токио. Проиграл там только одну встречу - в полуфинале французу Ромену Каннону. В борьбе за "бронзу" победил итальянца Андреа Сантарелли, которому до тех пор трижды уступал.

Третью "бронзу" принесли стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук. Украинский дуэт стал третьим в смешанном командном соревновании в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

На 1500 м Романчук финишировал вторым, упустив финишный рывок Роберта Финке

Елена Костевич была знаменосцем Украины. Она - одна из самых опытных спортсменок. Выигрывала золото Олимпиады в Афинах 2004 года, и две "бронзы" лондонской Олимпиады 2012-го. Для Олега Омельчука эта медаль была первой олимпийской в ​​карьере.

Потом наступила очередь пловца Михаила Романчука. Он завоевал сразу две медали - бронзовую и серебряную. Михаил был третьим на дистанции 800 м, пропустив американца Роберта Финке и итальянца Грегори Палтриньери. На 1500 м Романчук финишировал вторым, упустив финишный рывок Роберта Финке.

  Романчук остался без золота. Фото: Reuters
Романчук остался без золота. Фото: Reuters

Очередную "бронзу" для нашей страны завоевала теннисистка Элина Свитолина. В изнурительном поединке с Еленой Рыбакиной из Казахстана она полностью проиграла первую партию, на тай-брейке спасла вторую и переломила третью, уступая - 1:4.

3 августа борец классического стиля 32-летняя Алла Черкасова завоевала бронзовую медаль. Это первая ее олимпийская награда. Аллу тренируют муж и сын, которые указывают на его ошибки.

На следующий день Украина завоевала сразу четыре медали. Сначала "серебро" Олимпиады в классической борьбе неожиданно завоевал 22-летний Парвиз Насибов из Запорожья. Его родители приехали в Украину из Азербайджана. Здесь он переквалифицировался по вольной борьбе на реко-римскую.

Затем наступила очередь нашего золотого медалиста, народного депутата Жана Беленюка. Он спокойно, не форсируя событий добрался до финала где в таком же стиле победил венгерского борца - 5:1. Это было первое и последнее "золото" Украины, которое к тому же завоевал темнокожий спортсмен.

Далее медаль получила еще одна представительница греко-римской борьбе Ирина Коляденко. Она проиграла полуфинал, но в утешительном финале за "бронзу" одолела латвийку Анастасию Григорьеву. Бронзового призера Олимпиады ярко встретили в Ирпене, откуда она родом.

Очередную "бронзу" Украине принесли мастера артистического плавания - Марта Федина и Анастасия Савчук. Украинские спортсменки за программу получили 95,6000 балла.

Затем наступила очередь Людмилы Лузан. В каноэ-одиночке она взяла "бронзу" на дистанции 200 м. А в предпоследний день Олимпиады в паре с Анастасией Четвериковой Людмила завоевала "серебро" на 500-метровке. Спортсменка заявила, что на следующей Олимпиаде обязательно возьмет "золото".

Четвертую серебряную награду Украины принесла каратистка Анжелика Терлюга из Одессы. Она легко дошла до финала, но там уступила болгарской спортсменке Ивет Горановой - 1:5.

Но в третьем раунде Хижняк пошел добивать соперника и нарвался на встречный удар, который арбитр спорным решением назвал нокаутом


На следующий день немного не добрался до "серебра" коллега Терлюгы Станислав Горуна. Он проиграл в полуфинале Луиджи Бузе из Италии - 0:3. Бои за третье место в каратэ, как и боксе не проводятся.

Больше всего надежд было на боксера Александра Хижняка. По итогам двух раундов он единодушно лидировал в бою с бразильцем Эберта Соузой. Но в третьем раунде пошел добивать соперника и нарвался на встречный удар, который арбитр спорным решением назвал нокаутом. Поэтому еще одна серебряная медаль.

В тот же день наши синхронистки завоевали "бронзу" в командных соревнованиях.

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая была безусловным лидером сезона, смогла стать лишь третьей, неожиданно уступив австралийке Николе МакДермот и россиянке Марии Ласицкене, которая и стала победительницей.

  Ярослава магучих начала выступления на Олимпиадах из бронзы.Фото: Reuters
Ярослава магучих начала выступления на Олимпиадах из бронзы.Фото: Reuters

Последнюю медаль нашей команде принесла велосипедистка Елена Старикова, которая в соревнованиях в треке была второй, уступив лишьКейси Митчелл из Канады.

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В целом сборная Украины заняла 44-е командное место - самое низкое за всю историю. Подвело малое количество золотых медалей. В неофициальном командном зачете, где учитываются все медали, а не только золотые, Украина 19-я.

Сборная США победила в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио. В активе американцев 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды.

На втором месте - Китай, получивший 38 золотых, 32 серебряных и 18 "бронз". Замыкают тройку хозяева соревнований. Япония 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей.

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